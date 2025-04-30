В Испании суд засекретил расследование масштабного блэкаута, - СМИ

Известно, что инцидент расследует следственный судья Хосе Луис Калама. По данным СМИ, он объявил ее "тайной" по просьбе прокуратуры.

В суде заявили, что расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании. Судья отметил, что пока причины аварии остаются неизвестными, однако из-за потенциальной угрозы национальной безопасности решено начать отдельное расследование, учитывая возможность действий "кибертеррористов".

В то же время испанская энергетическая компания Red Eléctrica во вторник отрицала возможность кибератаки, назвав ее маловероятной.

Блэкаут в Европе

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, ряд европейских стран, в частности Испания, Франция и Португалия, подверглись масштабному блэкауту. Миллионы людей остались без электричества, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.

Согласно информации СМИ, восстановление энергоснабжения в Испании может занять от 6 до 10 часов, а в стране было объявлено чрезвычайное положение из-за этой ситуации.

Причины обесточивания пока остаются неизвестными. Португальская национальная электрическая компания REN сначала указала, что возможной причиной стали пожары на юго-западе Франции, который повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.

Также рассматривалась версия кибератаки, но позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.