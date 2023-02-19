В Карпатах выпало почти два метра снега: фото

Фото: в Карпатах выпало почти два метра снега (t.me/dsns_telegram)

Сегодня, 19 февраля, в Карпатах был зафиксирован почти двухметровый слой снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в горах сохраняются сложные погодные условия. "Сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега", - заявили в ГСЧС. Фото: в Карпатах выпало почти два метра снега (t.me/dsns_telegram) Кроме того, спасатели призвали украинцев не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам.