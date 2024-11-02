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В Испании из-за наводнений развернули наибольшее количество войск за мирное время

Фото: в Испании из-за наводнений развернули наибольшее количество войск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате катастрофических наводнений в Испании правительство решило привлечь рекордное количество военных в мирное время. В пострадавших районах уже проведено около 5 тысяч спасательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVE.

Известно, что от наводнений в Испании погибли по меньшей мере 211 человек, а еще десятки считаются пропавшими без вести.

Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий премьер-министр Педро Санчес объявил о решении направить дополнительные 5000 военных для помощи в преодолении последствий наводнений.

Кроме того, будут привлечены еще пять тысяч сотрудников полиции и Гражданской гвардии для поддержки этих усилий.

В пострадавших от наводнения районах уже проведено 4800 спасательных операций, благодаря чему помощь получили более 30 000 оставшихся без крова оказавшихся на дорогах или в затопленных промышленных зонах.

Однако потребность в помощи до сих пор остается большой.

"До сих пор десятки людей ищут своих родных, а сотни семей оплакивают потерю близких, друзей или соседей", - подчеркнул Санчес.

 

Напомним, что число жертв наводнения в Испании продолжает расти. Местные службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды.

В то же время известно, что спасатели уже смогли извлечь из-под обломков тела 158 человек, однако говорят, что жертв может быть гораздо больше.

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Испания