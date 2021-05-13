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Іспанія заявила про готовність запустити COVID-паспорти вже у червні

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Іспанія, Четвер 13 травня 2021 14:29
Іспанія заявила про готовність запустити COVID-паспорти вже у червні Фото: Іспанія планує запустити COVID-паспорти вже у червні (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У червні Іспанія буде готова використовувати COVID-паспорти для полегшення подорожей в умовах пандемії. Документ спростить перетин кордонів у ЄС.

Про це заявив 13 травня міністр туризму Іспанії Рейес Марото, передає Reuters.

Марото закликав органи Європейського союзу пришвидшити прийняття рішення щодо документа.

Єврокомісія незабаром має закінчити роботу над COVID-сертифікатом, який може дозволити громадянам легше подорожувати цього літа.

Запуск сертифікату дозволить вакцинованим, вилікуваним від COVID-19 або особам з негативними результатами тестів, легше пересуватися в межах ЄС, де обмеження пересування вже понад рік негативно впливають на туристичну індустрію.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС 11 травня зустрілися в Брюсселі щодо запровадження "зелених" сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Однак в перемовинах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС згоди поки не досягнуто.

У червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

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