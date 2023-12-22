Испания закупит самолеты Airbus C295 морского патрулирования почти на 1,7 млрд евро
Министерство обороны Испании заказало 16 самолетов Airbus C295 в конфигурациях морского патрулирования и наблюдения. Сумма контракта составляет 1,695 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Airbus.
Отмечается, что новые самолеты позволят воздушно-космическим силам и ВМС Испании укрепить потенциал борьбы с подлодками, а также расширить и усовершенствовать подразделения наблюдения, разведки и поиска.
Самолеты Airbus C295 будут оснащены для выполнения противолодочных, противоположных боевых задач и разведки. Кроме того, он сможет нести такое вооружение как торпеды.
Воздушное судно может стать летающим командно-диспетчерским центром, обеспечивая вооруженным силам Испании универсальность для выполнения широкого спектра задач.
Контракт также включает в себя системы обучения Full Flight Simulator и Mission System Simulator и пакет материально-технического обеспечения.
Помощь Украине от Испании
С самого начала полномасштабного вторжения России Испания поддерживает наше государство на всех уровнях.
В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.
Также Мадрид передавал для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.
В начале января 2024 года министр финансов Испании Надежда Кальвиньо станет новым главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать, в частности, и за помощь Украине.
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