Испания закупит самолеты Airbus C295 морского патрулирования почти на 1,7 млрд евро

Министерство обороны Испании заказало 16 самолетов Airbus C295 в конфигурациях морского патрулирования и наблюдения. Сумма контракта составляет 1,695 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Airbus .

Отмечается, что новые самолеты позволят воздушно-космическим силам и ВМС Испании укрепить потенциал борьбы с подлодками, а также расширить и усовершенствовать подразделения наблюдения, разведки и поиска.

Самолеты Airbus C295 будут оснащены для выполнения противолодочных, противоположных боевых задач и разведки. Кроме того, он сможет нести такое вооружение как торпеды.

Воздушное судно может стать летающим командно-диспетчерским центром, обеспечивая вооруженным силам Испании универсальность для выполнения широкого спектра задач.

Контракт также включает в себя системы обучения Full Flight Simulator и Mission System Simulator и пакет материально-технического обеспечения.

Помощь Украине от Испании

С самого начала полномасштабного вторжения России Испания поддерживает наше государство на всех уровнях.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

Также Мадрид передавал для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.

В начале января 2024 года министр финансов Испании Надежда Кальвиньо станет новым главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать, в частности, и за помощь Украине.