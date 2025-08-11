Испания выступила за участие Украины в переговорах по своей территории
В Испании считают, что Украина должна быть вовлечена во все переговоры, касающиеся ее территории и будущего страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, которое приводит Sky News.
Так, накануне встречи министров иностранных дел ЕС Альбарес заявил, что Киев должен быть непосредственным участником всех переговоров, касающихся украинской территории и будущего страны.
"Никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства", - подчеркнул он.
Комментируя запланированную на пятницу, 15 августа встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, испанский министр отметил, что считает "положительным" сам факт диалога с президентом страны-агрессора, но только при условии, что он направлен на мир.
"Поговорить о мире, но настоящий мир, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности", - подчеркнул он.
Альбарес также предостерег от уступок Москве.
"Если война агрессии окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отхватить кусок своего более слабого соседа", - добавил он.
Предстоящие переговоры Трампа и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа у него будет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске. Среди обсуждаемых тем будет рассмотрен и вопрос Украины.
Трамп заявил, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум в отношении Украины, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов.
Вчера возле Лондона состоялась встреча европейских и украинских лидеров с высокопоставленными чиновниками США. На фоне беспокойства возможностью отсутствия представителей Европы и Украины на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Европейцы опасаются, что Трамп и Путин могут заключить соглашение без участия Украины и пытаются убедить Трампа обеспечить присутствие Зеленского за столом переговоров.
Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.