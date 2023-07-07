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Передача кассетных боеприпасов Украине из США станет временным шагом, - NYT

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 15:58
Передача кассетных боеприпасов Украине из США станет временным шагом, - NYT Иллюстративное фото: передача кассетных боеприпасов Украине из США станет временной мерой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют совершать поставки кассетных боеприпасов Украине чуть меньше одного года. Такой шаг является вынужденным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что, по словам неназванных американских чиновников, передача кассетных боеприпасов Украине будет происходить до того момента, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то-есть до весны следующего года.

По информации NYT, начать такие поставки президенту США Джо Байдену рекомендовали несколько чиновников, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен.

В издании уточняют, что Государственный департамент США оставался единственным ведомством, которое выступило против поставок как из-за гуманитарных соображений, так и из-за резкого расхода во взглядах с союзниками, часть из которых подписала договор о запрете применения кассетных боеприпасов.

Но позиция ведомства изменилась - все чиновники сошлись на мысли, что у них нет другого выбора, пишут журналисты.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, последние несколько дней СМИ распространяют информацию о том, что США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Наша страна просила о таких поставках еще в конце 2022 года, но в Вашингтоне тогда отказывались начать передачу. Сейчас же позиция американских чиновников изменилась.

Согласно данным The Washington Post, президент Джо Байден сегодня, 7 июля, одобрил соответствующие поставки Украине.

При этом часть союзников уже выступила против такого решения, в том числе Германия. Страна подписала конвенцию о нераспространении подобного оружия, поскольку оно может быть опасным для мирных жителей.

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