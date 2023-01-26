Испания начнет работать над подготовкой Leopard для передачи Украине, - глава Минобороны

Правительство Испании планирует отправить в Украину свои Leopard 2. Поэтому Минобороны страны будет работать над подготовкой танков, хранящихся на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариту Роблес, которое цитирует местное издание Heraldo.es.

"В Сарагосе есть уже давно не используемые Leopard 2A4, и мы собираемся проверить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию для передачи Украине", - заявила Роблес.

По ее словам, точное количество для отправки танков от Испании украинцам будет определено после переговоров по этому поводу совместно с другими странами-союзниками.

При этом министр отказалась вступать в полемику с некоторыми членами правительства, выступающими против поставок танков Украине и подчеркнула, что целью этих поставок является защита украинцев.

"Испания твердо отдана миру. Мы хотим мира и понимаем, что лучший способ сделать ставку на мир - скоординированная передача техники для обороны", - подытожила Роблес.

Напомним, ранее глава Минобороны Испании уже подтверждала намерение передать Украине танки Leopard 2. Всего Мадрид имеет 108 таких танков, из которых 53 законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Добавим, ранее в СМИ сообщали, что Испания через месяц может отремонтировать танки Leopard для их отправки в Украину.

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