Испания отправила в Украину самолет с медицинскими материалами, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Военный медицинско-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши. Самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты из других сфер помощи", - говорится. в сообщении.

Также самолет планирует забрать у Польши восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Среди 300 кг медицинского имущества Украина получит индивидуальные боевые (медицинские) комплекты и респираторы.

"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - добавили напоследок.