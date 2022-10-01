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Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами, - Генштаб

Фото: Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Королівство Іспанія відправило в Україну літак з медичними матеріалами. Загальна вага медикаментів сягає 300 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також літак планує забрати в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Серед 300 кг медичного майна, Україна отримає індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори.

"Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами", - додали наостанок.

Нагадаємо, що Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками.

Також, Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії.

Раніше, Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.

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