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Німецькі прокурори офіційно просять суд дозволити екстрадицію Пучдемона

НовиниПолітика    01.06.2018 - 15:03
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)

Запит направлено до Вищого суду округу Шлезвіг-Гольштейн

Німецька прокуратура офіційно запросила Вищий суд округу Шлезвіг-Гольштейну про екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє німецьке агентство DPA в Twitter.

"Німецькі державні прокурори офіційно просять про те, щоб колишній президент Каталонії Карлес Пудждемтон був екстрадований в Іспанію на прохання Мадрида", - йдеться в повідомленні.

Відповідь суду поки не відома.

Нагадаємо, раніше суд відмовив прокуратурі в арешті Пучдемона, пояснив своє рішення тим, що не бачить ризиків можливої втечі політика з країни і не вважає за доцільне позбавлення його волі.

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Теги публікації: Карлес Пучдемон, экстрадиция, Каталонія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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