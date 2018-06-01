Німецькі прокурори офіційно просять суд дозволити екстрадицію Пучдемона

Запит направлено до Вищого суду округу Шлезвіг-Гольштейн

Німецька прокуратура офіційно запросила Вищий суд округу Шлезвіг-Гольштейну про екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє німецьке агентство DPA в Twitter.

"Німецькі державні прокурори офіційно просять про те, щоб колишній президент Каталонії Карлес Пудждемтон був екстрадований в Іспанію на прохання Мадрида", - йдеться в повідомленні.

Відповідь суду поки не відома.

#BREAKING: German state prosecutors have made a formal request for former Catalan president Carles Puigdemont to be extradited to Spain, as requested by Madrid. pic.twitter.com/peyugK8fcf — dpa international (@dpa_intl) June 1, 2018

Нагадаємо, раніше суд відмовив прокуратурі в арешті Пучдемона, пояснив своє рішення тим, що не бачить ризиків можливої втечі політика з країни і не вважає за доцільне позбавлення його волі.