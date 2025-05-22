Испания и Португалия на грани блэкаута, просят ЕС принять меры

Испания и Португалия призвали Европейский Союз ускорить завершение строительства межгосударственного электрического соединения с Пиренейским полуостровом. Это произошло после недавнего отключения электроэнергии, что выявило риски полного обесточивания региона.

Сетевой интерконнектор с Францией должен быть "срочно завершен", написали министр энергетики Испании Сара Аагесен Муньйос и ее португальская коллега Мария да Граса Карвалью в письме к еврокомиссару по вопросам энергетики Дэну Йоргенсену. По их словам, соединение функционирует лишь на 3% своей мощности, что значительно ниже запланированного уровня в 15% к 2030 году, и представляет системный риск для общеевропейской энергосистемы.

"Несмотря на достигнутый прогресс за последние годы, Пиренейский полуостров до сих пор остается энергетическим островом. Это отсутствие интеграции существенно ограничивает полноценное использование возобновляемого потенциала юго-западной Европы, приводит к росту цен на электроэнергию, подрывает безопасность поставок и снижает коллективную способность эффективно реагировать на кризисы или сбои на энергетических рынках", - отметили министры в письме, которым располагает агентство Bloomberg News.

Издание напомнило, что ранее Аагесен исключила любые проблемы с пропускной способностью испанской национальной сети во время выступления в парламенте во вторник, ссылаясь на выводы комитета, который расследует инцидент с исчезновением электроэнергии в двух странах.

Испания и Португалия на протяжении многих лет выступают за усиление связей своих электрических сетей с остальной энергосетью ЕС, но их усилия не дают результата из-за нежелания Франции.

Письмо руководителей Минэнерго двух стран поступило менее чем за четыре недели до запланированного на 16 июня заседания министров энергетики ЕС в Люксембурге. Йоргенсен, который примет участие во встрече, пообещал поддержать Испанию и Португалию "во всех возможных формах" после инцидента с масштабным обесточиванием.