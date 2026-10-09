Испания и Греция не дадут Украине ракеты Patriot, срок действия которых почти истек, - СМИ

Украина обращалась к Афинам с просьбой передать около 200 ракет PAC-2, используемых комплексами Patriot для перехвата воздушных целей. Однако греческая сторона не согласилась отдать эти запасы.

По данным греческого издания Kathimerini, часть ракет находится на вооружении ВВС Греции уже около 23 лет. Это означает, что боеприпасы в скором времени могут достигнуть предельного срока эксплуатации.

Испания также решила не передавать Украине ракеты Patriot.

Напомним, этой зимой Украине нужно не менее 300 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает ракеты небольшими партиями - по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. По его словам, только США могли бы оказать такую помощь масштабно.