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В Испании разъяренная толпа забросала монархов грязью в эпицентре наводнения

Воскресенье 03 ноября 2024 17:41
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В Испании разъяренная толпа забросала монархов грязью в эпицентре наводнения Фото: последствия наводнения в Испании (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно Испания пережила смертоносное наводнение. Испанский король Филипп VI, его жена, а также чиновники прибыли в один из самых пострадавших городов, но их забросали грязью и освистали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Dario.

Как пишет издание, чиновники, включая премьер-министра страны Педро Санчеса, сопровождали монарха, который пытался поговорить с местными жителями. Однако толпа разъяренных людей, переживших смертоносное наводнение, которое забрало жизни как минимум 214 человек, забросали чиновников грязью, выкрикивая "убийцы", "прочь", "мы уже мертвы", "Педро Санчес, су**н сын". Чтобы предотвратить загрязнение чиновников, полиция, окружившая их, раскрыла зонтики. Однако это не особо помогло.

Далее Санчес и глава правительства Валенсии Карлом Масон покинули процессию, а королевская пара, в свою очередь, старалась урегулировать обострившуюся ситуацию, беседуя с молодежью, которая высказывала им упрепки. Король сохранял спокойствие и пытался успокоить толпу граждан, которые на него кричали.

Во время выслушивания жалоб жителей, королева Летиция тоже была немного покрыта грязью.

Местные жители выражали недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом лишь через шесть дней после трагедии, и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим. Они также задавались вопросом, почему не были приняты меры, чтобы предотвратить катастрофу.

Поговорив несколько минут с возмущенными жителями Пайпорты, король вместе с королевой покинул район на автомобиле.

Напомним, что в октябре мощное наводнение произошло также во Франции, что привело к значительным разрушениям. Службы спасения и пожарные бригады провели около 2300 операций в пострадавших районах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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