Испания требует от украинок выписку из Резерв+: что говорят в посольстве Украины

В группе Facebook, где общаются украинские беженцы, появилось сообщение о возможных изменениях при оформлении временной защиты в Испании.

Автор публикации утверждает, что во время оформления убежища от женщины потребовали наличие "Резерв+", а также отметку о пересечении границы с украинской стороны. При этом автор отмечает, что раньше такая отметка не требовалась.

В сообщении также говорится, что подобные требования якобы могут относиться не только к Испании. В то же время конкретные подтверждения относительно других стран в публикации не приведены.

Что заявило посольство

На фоне многочисленных обращений украинцев Посольство Украины в Испании опубликовало разъяснения по поводу ситуации.

Дипломатическое представительство обратило внимание на Исполнительное решение Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026, опубликованное 4 августа. Им продлено действие режима временной защиты для перемещенных из Украины лиц до 4 марта 2028 года.

В то же время, посольство отметило, что в соответствии со статьей 2 этого решения с 31 июля 2026 года временная защита будет предоставляться только лицам, которые отвечают требованиям к военнообязанным в Украине и могут предоставить соответствующие подтверждающие документы.

В то же время, это требование, по информации посольства, не распространяется на людей, которые непрерывно имели и сохраняют статус временной защиты в конкретном государстве-члене ЕС до 30 июля 2026 года.

Чтобы получить четкие разъяснения по практическому применению решения ЕС, посольство направило официальное обращение к испанской стороне.

В дипломатическом представительстве отметили, что после получения официального ответа соответствующую информацию будет опубликовано на официальных ресурсах посольства.

Таким образом, посольство подтверждает наличие обращений украинцев относительно новых требований, однако окончательных разъяснений от испанской стороны относительно порядка их применения еще нет.