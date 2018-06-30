Франція обіграла Аргентину і першою вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2018

Мбаппе зробив дубль, Грізманн реалізував пенальті

Збірна Франції здобула перемогу над командою Аргентини з рахунком 4:3 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 року.

У першому таймі команди обмінялися голами: у "триколірних" пенальті реалізував Антуан Грізманн, а за південноамериканців відзначився Анхель Ді Марія. На початку другої половини гри Габріель Меркадо вивів аргентинців вперед, проте потім французи забили тричі: дубль оформив Кіліан Мбаппе, один гол записав на свій рахунок Бенжамен Павар. У компенсований арбітром час Серхіо Агуеро забив третій м'яч «альбіселесте», але піти від поразки команді Хорхе Сампаоли не вдалося.

Збірна Франції вийшла в чвертьфінал ЧС-2018, де зустрінеться з переможцем пари Бразилія — Португалія. Ця гра відбудеться сьогодні, початок — о 21:00 за київським часом