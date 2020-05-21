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Іспанія розглядає можливість введення "безпечних коридорів" для туристів

Новини » Коронавірус   

Відкриття испансиких кордонів відбудеться не раніше липня

Уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав з порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих "безпечних коридорів" для мандрівників.

Про це заявила міністр екологічного та демографічного переходу виклику Тереза Рібера в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Ми думаємо про безпечні коридори, оскільки така система дозволить приїжджати людям з регіонів, де число випадків зараження за останній тиждень або два не збільшувалася більше ніж на 0,3% (на добу - ред.). Таким чином, ми будемо знати, що статистична ймовірність заразитися буде приблизно однаковою як в місці відправлення, так і в точці призначення", - заявила вона.

В Іспанії цей показник вже більше ніж тиждень не збільшується більше ніж на 0,3% в день, а реєстроване за добу кількість смертей вже п'ять днів не перевищує 110.

"Безпечні коридори" для туристів будуть відкриті з тим країнами, в яких приблизно така ж ситуація з COVID-19, як і в самій Іспанії. Однак поки вільне пересування всередині самої країни заборонено, ні про який туризм говорити не доводиться.

При цьому зазначається, що відкриття кордонів для туристів відбудеться не раніше липня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Іспанії розраховує відкрити кордони для туристів орієнтовно в кінці червня.

Додамо, що Єврокомісія оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Рекомендації спрямовані на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах ЄС, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії.

Автор: Валерія Мрачковська