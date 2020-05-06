Іспанія продовжила режим надзвичайного стану

Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Режим НС продовжено до 24 травня

Конгрес Іспанії схвалила прохання уряду про продовження дії надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 до 24 травня. Про це повідомляє El Pais.

Відповідне рішення підтримали 178 депутатів, проти - 75, утрималися - 97.

Зазначимо, це вже четверте продовження надзвичайного стану в Іспанії. При цьому нинішнє пропозицію прем'єр-міністра Педро Санчеса була розкритикована опозицією, тому прем'єру довелося в останню хвилину проводити переговори, щоб забезпечити звичайна більшість в іспанському Конгресі, який складається з 350.

За станом на 6 травня в Іспанії зафіксовано понад 250 тисяч випадків коронавіруса, що є другим показником у світі після США. При цьому кількість летальних випадків у країні перевищила 25 тисяч, одужали близько 160 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії з 4 травня був введений обов'язковий масковий режим. При цьому з понеділка набрали чинності деякі послаблення обмежувальних заходів, зокрема, буде дозволена робота закладів громадського харчування.