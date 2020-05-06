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Іспанія може вчетверте продовжити дію надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 17:09
Іспанія може вчетверте продовжити дію надзвичайного стану
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Уряд просить продовжити надзвичайний стан на 15 днів

Конгрес Іспанії сьогодні, 6 травня, розгляне прохання уряду щодо продовження дії надзвичайного стану в країні, введеного через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За даними агентства, прем'єр-міністр Педро Санчес звернувся до іспанського Конгресу з проханням продовжити дію надзвичайного стану на 15 днів - до 24 травня. Це буде вже четверте продовження дії режиму НС в Іспанії.

Зазначається, що пропозиція Санчеса була розкритикована опозицією, тому прем'єру довелося в останню хвилину проводити переговори, щоб забезпечити звичайну більшість в іспанському Конгресі, який складається з 350.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії з 4 травня було введено обов'язковий масковий режим. При цьому з понеділка набрали чинності деякі послаблення обмежувальних заходів, зокрема, буде дозволено роботу закладів загального харчування.

Також РБК-Україна писало, що 3 травня в Іспанії було підтверджено найменшу кількість нових летальних випадків, зафіксованих з 18 березня. За добу зафіксували 164 смерті, а загальна кількість померлих від коронавірусу у країні досягло 25 264.

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