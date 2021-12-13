ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України
Сьогодні, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради міністрів ЄС.
"В рамках поточних справ Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим міністри планують обговорити ситуацію в Білорусі.
Крім того, глави МЗС Євросоюзу проведуть всебічне обговорення відносин між ЄС та Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією.
Під час обговорення також буде порушено тему Афганістану.
Засідання буде проведено під головуванням представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
Нагадаємо, сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.
Додамо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.