ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 13 грудня 2021 11:54
ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України Фото: ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради міністрів ЄС.

"В рамках поточних справ Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим міністри планують обговорити ситуацію в Білорусі.

Крім того, глави МЗС Євросоюзу проведуть всебічне обговорення відносин між ЄС та Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією.

Під час обговорення також буде порушено тему Афганістану.

Засідання буде проведено під головуванням представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

    Нагадаємо, сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.

    Додамо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Евросоюз Російська Федерація Україна
    NEWS
    Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
    Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
    DAILY
    Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
    Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році