ЄС сьогодні розгляне нарощування російських військ біля кордонів України

Сьогодні, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування і пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

"В рамках поточних справ Рада буде проінформована про нарощування російської військової потужності і пересування військ і техніки на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим міністри планують обговорити ситуацію в Білорусі.

Крім того, глави МЗС Євросоюзу проведуть всебічне обговорення відносин між ЄС та Африкою, а також обміняються думками про відносини з Центральною Азією.

Під час обговорення також буде порушено тему Афганістану.

Засідання буде проведено під головуванням представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.