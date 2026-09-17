Испания показала свою первую крылатую ракету: какие преимущества и характеристики Squall

Первая полностью испанская крылатая ракета

16 сентября 2026 года компания Indra представила ракету Squall на выставке UNVEX в Сан-Хавьере (Мурсия). Разработку ведет подразделение Indra Weapons & Ammunition, а производство планируют развернуть в Испании с участием других промышленных партнеров.

Squall станет первой полностью испанской крылатой ракетой наземного и морского базирования - в отличие от Taurus KEPD 350, которые Испания уже имеет на вооружении. Это немецко-шведская технология, хотя испанская промышленность и участвовала в производстве отдельных компонентов и интеграции.

Заявленная дальность Squall превышает 300 км, а ракета ориентирована на низковысотный полет и навигацию, устойчивую к подавлению и замене сигналов GNSS. Indra заявляет о нескольких методах наведения и навигации для противодействия глушению и РЭБ, но не раскрывает конкретных сенсоров.

Компания также не публиковала скорость, габариты, стартовую массу, тип двигателя, массу боевой части или высоту крейсерского полета ракеты.

Зачем Испании собственная крылатая ракета

По замыслу Indra, главное преимущество Squall - не сама дальность, а невысокая стоимость, которая позволит закупку большого количества ракет для одновременных массированных ударов.

Squall также получит гибкость запуска - с рамп, контейнеров, тактических машин и кораблей, что позволяет наземным подразделениям рассредоточиваться, получать координаты цели, осуществлять пуск и изменять позицию без привлечения авиации, в отличие от применения Taurus, нуждающегося в самолете EF-18.

Indra не назвала целевую стоимость единицы Squall, хотя именно эта цифра вместе с темпами производства будет определять, станет ли ракета действительно массовым оружием насыщения, останется ли ограниченным по количеству средством.