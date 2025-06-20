Испания грозит сорвать саммит НАТО, отказываясь увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в котором сообщил, что выступает против этой инициативы. В письме от 19 июня он заявил: "Испания не может взять на себя обязательство по конкретной цели в процентах от ВВП. Для нас цель в 5% не только неразумна, но и контрпродуктивна".

Внутренние разногласия в альянсе

На следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, на котором страны-участницы обсудят адаптацию альянса к вызовам, связанным с вторжением России в Украину и угрозами сокращения участия США в европейской безопасности.

США продвигают беспрецедентный рост оборонных расходов, аргументируя это необходимостью, чтобы Европа брала на себя большую ответственность. Многие страны, особенно граничащие с Россией, готовы к цели в 5%, но Испания, Италия и Португалия выражают сомнения. Из них только Испания прямо выступает против.

Аргументы Санчеса

Согласно первоначальному предложению Рютте, цель в 5% должна быть достигнута к 2032 году, но некоторые страны, включая Италию и Бельгию, настаивают на переносе срока до 2035 года. Из всей суммы 1,5% планируется направить на кибербезопасность и логистическую инфраструктуру, что, по мнению экспертов, реалистично для большинства стран.

Однако увеличение базовых оборонных расходов с 2% до 3,5% может оказаться трудновыполнимым. В апреле Санчес пообещал увеличить расходы до 2% от ВВП с текущих 1,4%, но отметил, что не готов идти дальше. В письме он допустил максимум 2,1%.

Политическое давление и сомнения

Санчес сталкивается с внутренним давлением: большинство его политических союзников в правительстве выступают против увеличения военных расходов. Дополнительно ситуацию осложняет коррупционный скандал с участием двух его бывших советников, что ставит под сомнение устойчивость действующего кабинета до конца его срока в 2027 году.

"Такой уровень расходов несовместим с нашим социальным государством и нашим мировоззрением", - подчеркнул Санчес.