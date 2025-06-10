"Лучше учите русский": генсек НАТО предупредил Британию о последствиях недофинансирования обороны
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не увеличит расходы на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Тelegraph.
Во время выступления в Лондоне журналисты спросили у Рютте, стоит ли канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз увеличить оборонные расходы.
"Если вы не пойдете на 5%, включая 3,5% на оборонные расходы, у вас все еще сможет остаться финансирование NHS (Национальной службы здравоохранения), пенсионной системы, но тогда вам лучше учить русский язык. Таковы последствия", - предупредил он.
В Лондоне Рютте встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил масштабную российскую атаку на Украину, из-за которой Польша была вынуждена поднять в воздух истребители в Польше.
"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", - отметил Рютте.
Он добавил, что НАТО необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку страны-члены альянса находятся на восточном фланге - на границе с Россией. Рютте предупредил, что расстояние между европейскими столицами составляет "всего несколько минут" для российских ракет.
Угроза России для НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже несколько недель оказывает давление на союзников, требуя увеличить расходы на оборону и безопасность до 5%, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил вывести американские войска из Европы.
9 июня Рютте заявил, что страны-члены альянса планируют увеличить противовоздушную и противотанковую оборону на 400%. Он предупредил, что членам НАТО нужно совершить "квантовый скачок" в коллективной обороне из-за угрозы со стороны России.
Также генсек НАТО заявил, что РФ за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько страны блока за год. Он предупредил, что если сейчас они не начнут действовать, то государства НАТО будет под угрозой через 4-5 лет.
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