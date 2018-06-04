Іспанія підтримує позицію України по миротворцям ООН на Донбасі, - Порошенко

Порошенко заявив, що Іспанія твердо і послідовно підтримує позицію України

Іспанія підтримує позицію України по миротворчій місії ООН на Донбасі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Іспанії.

"Дуже важлива підтримка миротворчої місії як ключового елемента створення безпекового пакету для імплементації мінських домовленостей..Можу вам повідомити, що Іспанія твердо і послідовно підтримує позицію України", - заявив Порошенко.

Крім того, глава держави зазначив, що в ході його візити до Іспанії відбулися дуже продуктивні зустрічі з керівництвом країни.

"Ми отримали чітку позицію в підтримку сувернітету, територіальної цілісності і незалежності України, підтримку продовження санкцій, підтримку позиції України в Європейському союзі, підтримку євроатлантичних амбіцій України", - додав він.

Візит до Королівства Іспанія – надзвичайно важливий та успішний. Це – перший за 22 роки офіційний візит Президента України до Іспанії. Сьогодні це характеризує унікально позитивний досвід співпраці між нашими державами. Від прем’єр-міністра Королівства Іспанія Педро Санчеса отримав абсолютно чітку підтримку суверенітету та територіальної цілісності та незалежності України. А також – підтримку позиції продовження санкцій проти РФ, підтримку євроатлантичних амбіцій України. Також провів плідну розмову з Головою Конгресу депутатів Королівства Іспанія Ana Pastor Julián та запросив пані Голову відвідати з візитом Україну у другій половині 2018-го року Опубліковано Петром Порошенком 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Іспанія домовились активізувати співпрацю за різними напрямками.