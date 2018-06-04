Испания поддерживает позицию Украины по миротворцам ООН на Донбассе, - Порошенко

Порошенко заявил, что Испания твердо и последовательно поддерживает позицию Украины

Испания поддерживает позицию Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Испанию.

"Очень важна поддержка миротворческой миссии как ключевого элемента создания безопасного пакета для имплементации минских договоренностей..Могу вам сообщить, что Испания твердо и последовательно поддерживает позицию Украины", - заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что в ходе его визита в Испанию состоялись очень продуктивные встречи с руководством страны.

"Мы получили четкую позицию в поддержку сувернитета, территориальной целостности и независимости Украины, поддержку продления санкций, поддержку позиции Украины в Европейском союзе, поддержку евроатлантических амбиций Украины", - добавил он.

Визит в Королевство Испания – чрезвычайно важный и успешный. Это – первый за 22 года официальный визит Президента Украины в Испанию. Сегодня это характеризует уникально положительный опыт сотрудничества между нашими государствами. От премьер-министра Королевства Испания Педро Санчеса получил совершенно четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины. А также – поддержку позиции продлении санкций против РФ, в поддержку евроатлантических амбиций Украины. Также провел плодотворную беседу с Председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Ana Pastor Julián и пригласил госпожу Голову посетить с визитом Украину во второй половине 2018-го года Опубликовано Петром Порошенко 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Испания договорились активизировать сотрудничество по разным направлениям.