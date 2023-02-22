Испания передаст Украине шесть танков Leopard-2 и готова увеличить поставки

Испания направит шесть своих танков Leopard-2 немецкого производства для поддержки Украины в войне против России и готова увеличить поставки.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

В настоящее время шесть танков находятся в ремонте, и Испания может отправить в Украину больше танков Leopard-2, "если это будет необходимо" и если "об этом попросят наши союзники", сказала она в парламенте.

Испания имеет 108 танков Leopard 2A4, которые являются стандартной моделью для многих европейских стран и на которых украинские танкисты могут проходить стандартную подготовку.

Около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Напомним, испанские инструкторы обучат 55 украинских военных управлять немецким танком Leopard 2A4.

Отметим, по данным The Times, Украина, вероятно, получит менее четверти современных боевых танков, которые пообещали ей западные партнеры, к ожидаемому весеннему наступлению России.