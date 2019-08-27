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В ООН оголосили "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 08:42
В ООН оголосили "надзвичайну кліматичну ситуацію"
Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на саміті G7 у французькому місті Біарріц, оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію". Про це йдеться на сайті ООН.

Крім цього, він заявив, що 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень.

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", - сказав генсек.

Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії. Одночасно пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація", - заявив він.

Він підкреслив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризького угоди. Багато хто з даних в Парижі обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконує, зазначив Гутерріш.

Нагадаємо, раніше вчені з Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США заявили, що минулий липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень.

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