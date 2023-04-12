Испания в ближайшие дни начнет передачу Leopard 2 Украине, - министр обороны

Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", - рассказала глава оборонного ведомства.
Она отметила, что доставка танков будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля.
По словам чиновницы, помимо танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.
"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", - добавила министр.
Напомним, ранее стало известно, что в Испании на прошлой неделе почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.
Также мы писали, что Испания пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 уже после Пасхи, 9 апреля.
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