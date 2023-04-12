RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания в ближайшие дни начнет передачу Leopard 2 Украине, - министр обороны

Иллюстративное фото: Испания в ближайшие дни начнет передачу Leopard 2 Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", - рассказала глава оборонного ведомства.

Она отметила, что доставка танков будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля.

По словам чиновницы, помимо танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.

"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", - добавила министр.

Напомним, ранее стало известно, что в Испании на прошлой неделе почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.

Также мы писали, что Испания пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 уже после Пасхи, 9 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьВойна России против Украины