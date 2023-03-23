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Испания на следующей неделе отправит в Украину танки Leopard

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей неделе. После того как они пройдут последние испытания на полигоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десяткам украинских солдат на танках Leopard 2A4.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять союзников Украины обязались предоставить Киеву более 150 танков Leopard в качестве военной помощи.

Кроме того, Испания планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.

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