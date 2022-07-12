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Іспанія має намір надати Україні 10 танків Leopard і 20 БТР, - ЗМІ

Фото: Іспанія має намір надати Україні 10 танків Leopard і 20 БТР (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія відкрита до для переговорів про передачу Україні десяти бойових танків Leopard 2А4 і близько двадцяти бронетранспортерів M113, що знаходяться на озброєнні армії, для захисту від вторгнення Росії на її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa.

За даними джерел видання, представники оборонного відомства в даний час вивчають можливість передачі цих систем українській стороні у відповідь на неодноразове прохання Києва про надання додаткової військової допомоги для зупинки російських військ.

"Це рішення стане поворотним моментом щодо виду допомоги, яку уряд був готовий надати Володимиру Зеленському, оскільки досі це обмежувалося в основному оборонними матеріалами, аж до того, що наказав повернути 30 військових вантажівок з 200 тоннами боєприпасів в липні минулого року з порту Гдиня до українського кордону", - повідомляє видання.

Операція з передачі Києву військового обладнання буде побудована на трикутній схемі. Як тільки Leopard 244 і M113 стануть українською власністю, уряд Зеленського фінансуватиме їх модернізацію та оновлення за рахунок модернізацію на іспанській землі на кошти Європейського фонду миру Європейського Союзу. Для цього їй необхідно буде підписати контракт з іспанськими компаніями.

Останнім етапом буде перекидання озброєння в театр військових дій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає артилерії для захисту від російських загарбників.

Раніше Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.

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