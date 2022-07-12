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Испания намерена предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР, - СМИ

Фото: Испания намерена предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Испания открыта к для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении армии, для защиты от вторжения России на ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

По данным источников издания, представители оборонного ведомства в настоящее время изучают возможность передачи этих систем украинской стороне в ответ на неоднократную просьбу Киева о предоставлении дополнительной военной помощи для остановки российских войск.

"Это решение станет поворотным моментом в отношении вида помощи, которую правительство было готово предоставить Владимиру Зеленскому, поскольку до сих пор это ограничивалось в основном оборонительными материалами, вплоть до того, что приказал вернуть 30 военных грузовиков с 200 тоннами боеприпасов в июле прошлого года из порта Гдыня к украинской границе", - сообщает издание.

Операция по передаче Киеву военного оборудования будет построена на треугольной схеме. Как только Leopard 244 и M113 станут украинской собственностью, правительство Зеленского будет финансировать их модернизацию и обновление за счет модернизацию на испанской земле на средства Европейского фонда мира Европейского союза. Для этого ей необходимо будет подписать контракт с испанскими компаниями.

Последним этапом будет переброска вооружения в театр военных действий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает артиллерии для защиты от российских захватчиков.

Ранее Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

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