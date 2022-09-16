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Іспанія дотиснула Німеччину та вийшла до фіналу Євробаскету

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Берлін, П'ятниця 16 вересня 2022 23:37
Іспанія дотиснула Німеччину та вийшла до фіналу Євробаскету Фото: збірна Іспанії сьогодні була сильнішою за німців (fiba.basketball)
Автор: Сергей Новиков

Збірна Іспанія взяла гору над Німеччиною у півфіналі Євробаскету-2022. У вирішальній грі вона зіграє із командою Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію баскетболу .

Німеччина - Іспанія - 91:96 (24:27; 27:19; 20:19; 20:31)

Німецька збірна за підтримки домашній трибун вийшла на останню чверть з перевагою в 5 очок, проте дався взнаки брак досвіду гри у фінальних стадіях великих турнірів. Іспанія ж виявила характер, пішла у відрив і не дала супернику наблизитись на останніх хвилинах матчу.

На шляху до півфіналу Німеччина обіграла збірну Греції із зіркою НБА Яннісом Адетокунбо у складі, а в 1/8 пройшла Чорногорію. Іспанці у чвертьфіналі були сильнішими за фінів, а до цього в овертаймі взяли гору над збірною Чорногорії.

Нагадаємо, сьогодні в іншому півфіналі Франція буквально знищила збірну Польщі, підсумковий рахунок 95:54. Французи були кращими у кожній чверті, а у другій половині набрали майже вдвічі більше очок.

До цього Франція у чвертьфіналі лише в овертаймі зуміла перемогти збірну Італію. На стадії 1/8 вона також в овертаймі здолала Туреччину.

Зазначимо, іспанці востаннє перемагали на континентальній першості 2015 року, французи - 2013-го.

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