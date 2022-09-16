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Испания дожала Германию и вышла в финал Евробаскета

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Берлин, Пятница 16 сентября 2022 23:37
Испания дожала Германию и вышла в финал Евробаскета Фото: сборная Испании сегодня была сильнее немцев (fiba.basketball)
Автор: Сергей Новиков

Сборная Испания взяла верх над Германией в полуфинале Евробаскета-2022. В решающей игре она сыграет с командой Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию баскетбола.

Германия - Испания - 91:96 (24:27; 27:19; 20:19; 20:31)

Немецкая сборная при поддержке домашний трибун вышла на последнюю четверть с преимуществом в 5 очков, однако сказалась нехватка опыта игры в финальных стадиях крупных турниров. Испания же проявила характер, ушла в отрыв и не дала сопернику приблизиться на последних минутах матча.

На пути в полуфинал Германия обыграла сборную Греции со звездой НБА Яннисом Адетокунбо в составе, а в 1/8 прошла Черногорию. Испанцы в четвертьфинале были сильнее финнов, а до этого в овертайме взяли верх над сборной Черногории.

Напомним, сегодня в другом полуфинале Франция буквально уничтожила сборную Польши, итоговый счет 95:54. Французы были лучше в каждой четверти, а во второй половине набрали почти вдвое больше очков.

До этого Франция в четвертьфинале лишь в овертайме сумела победить сборную Италию. На стадии 1/8 она тоже в овертайме одолела Турцию.

Отметим, испанцы в последний раз побеждали на континентальном первенстве в 2015 году, французы - в 2013.

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