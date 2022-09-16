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Визначився перший фіналіст Євробаскету-2022

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Берлін, П'ятниця 16 вересня 2022 20:48
Визначився перший фіналіст Євробаскету-2022 Фото: збірна Франції знищила Польщу у півфіналі Євробаскету (fiba.basketball)
Автор: Артем Горовенко

На Євробаскеті-2022 визначився перший фіналіст. Сьогодні наполегливої боротьби не вийшло, оскільки збірна Франції розгромила команду Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міжнародної федерації баскетболу.

Фаворити буквально знищили збірну Польщу на паркеті, вигравши абсолютно всі чверті та відірвавшись на більш ніж 40 очок.

Польща - Франція 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31).

Польща: Слотер - 9 очок, Міхалак - 9, Понітка - 7.

Франція: Ябуселе - 22 очки, Окобо - 10, Фурньє - 10.

Зазначимо, Польща на стадії 1/8 фіналу вибила збірну України , а у чвертьфіналі сенсаційно обіграла Словенію із зіркою НБА Лукою Дончичем у складі.

Франція у чвертьфіналі лише в овертаймі зуміла перемогти збірну Італію. До цього на стадії 1/8 вона також в овертаймі здолала Туреччину.

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