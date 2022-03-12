У США вважають, що суперяхта за 700 млн доларів може належати Путіну

Американські чиновники вважають, що суперяхта "Шахерезада" вартістю 700 мільйонів доларів може бути пов'язана з президентом Росії Володимиром Путіним. Зараз яхта знаходиться в сухому доці в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Розвідувальні служби США поки не зробили остаточних висновків про приналежність суперяхти під назвою "Шахерезада", але американські чиновники заявили, що вони виявили перші ознаки того, що вона пов'язана з Путіним.

За словами американських чиновників, Путін залишив невелику частину свого статку на своє ім'я. Він використовує будинки і яхти, номінально належать російським олігархам. Проте не виключено, що через різні підставні компанії Путін може мати більш прямий контроль над "Шахерезадою".

При цьому джерела видання повідомляють, що під час пандемії коронавірусу Путін проводив багато часу в курортному місті Сочі на Чорному морі. "Шахерезада" здійснювала поїздки в Сочі влітку 2020 і 2021 років.

Управління розвідки та аналізу Міністерства фінансів США та управління військово-морської розвідки ВМС США проводять розслідування щодо володіння супер'яхтами, пов'язаними з російськими олігархами. Представник ВМС і представник Казначейства відмовилися від коментарів.

Міністерство юстиції створило цільову групу для розслідування активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

Співробітник Міністерства юстиції сказав, що цільова група буде розслідувати діяльність осіб, які допомагають російським чиновникам або олігархам, які перебувають під санкціями, приховувати свої активи. Цим особам можуть бути пред'явлені звинувачення в порушенні санкцій або в міжнародному відмиванні грошей.