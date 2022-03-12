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Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів

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Італія, Субота 12 березня 2022 06:22
Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів Яхта SY A (Фото: charterworld.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Італії заарештував розкішну яхту вартістю 578 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Мельниченку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві італійської поліції говориться, що судно під назвою "А" коштує близько 578 мільйонів доларів і знаходиться на зберіганні в північно-східному порту Трієста. За словами виробника Nobiskrug, це одна з найбільших яхт у світі.

Мельниченко потрапив під санкції Євросоюзу 9 березня в рамках розширеного пакета заходів проти російських олігархів. За даними ЄС, йому належать найбільший виробник добрив "Єврохім Груп". Відзначається, що він і 36 інших бізнесменів зустрілися з президентом Росії після початку вторгнення в Україну з метою обговорити потенційні економічні наслідки санкцій ЄС і США.

"Той факт, що він був запрошений на цю зустріч, говорить про його наближеність до Володимира Путіна", - йдеться в заяві поліції.

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