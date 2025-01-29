Испания анонсировала предоставление Украине еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи

В заявлении испанского внешнеполитического ведомства отмечается, что Альбарес 28 января совершил в Украину очередной визит, чтобы "оценить влияние российской агрессии на украинскую территорию и подтвердить поддержку Испании властям страны, которой он объявил о передаче еще десяти миллионов евро гуманитарной помощи".

Испанский министр начал свою поездку с визита во Львов, где провел ряд встреч, в частности с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Программа официального визита также включала дипломатические переговоры, поддержку восстановления и гуманитарные инициативы.

В МИД Испании добавили, что особое внимание было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра.

Так, Альбарес, Сибига и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле Альбарес торжественно открыли культурный центр, созданный благодаря Трастовому фонду сотрудничества развития Испании и ЮНЕСКО.

"Этот центр, финансируемый AECID, был создан с целью создания пространства, специально посвященного культуре как фактору мира и устойчивости в военном и послевоенном контексте в Украине, стране, культурная продуктивная структура которой потеряла 90% своих ресурсов из-за войны вследствие российского вторжения", - рассказали в испанском министерстве.

Как отметили в МИД Испании, данный центр "дополняет всеобъемлющую приверженность Испании восстановлению Украины, которая воплотилась сегодня в новом заявлении о 10 миллионах евро от Испанской кооперации гуманитарной помощи, которые додаются к 100 миллионам, которые Испания предоставила Украине с начала войны".

Кроме того, передали в министерстве, к этой статье гуманитарной помощи прилагается еще одна статья помощи на восстановление, которая с начала широкомасштабного нападения РФ на Украину в целом накопила 400 миллионов евро.

Поддержка Украины со стороны Испании

В МИДе Испании также рассказали, что солидарность официального Мадрида с Украиной, кроме экономических вопросов, была также "отмечена во время визита министра Альбареса во львовскую больницу, где он объявил, что наша страна выделит испанскую команду медицинских тренеров для помощи медицинским работникам в больнице".

Главы МИД Испании и Украины "проанализировали текущую ситуацию", и Альбарес "подтвердил поддержку Испанией Украины перед лицом российской агрессии".

"Поддержка, отражаемая в выполнении двусторонних обязательств по военной помощи с Украиной, согласованных в прошлом году президентом правительства Педро Санчесом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, по доставке военного оборудования и обучению украинских солдат в Испании в рамках европейской миссии КМЕС, которая насчитывает около 7000 подготовленных военнослужащих", - рассказали в МИД Испании.

Также Альбарес подтвердил поддержку процесса вступления Украины в Европейский Союз, который начался во время председательства Испании в ЕС.

"Министр также был очень тверд, когда речь шла о продолжении поддержки Украины в ее территориальной целостности и суверенитете, отметив, что ни мир для Украины не может быть достигнут без Украины, ни европейская безопасность без Европы", - говорится в релизе испанского министерства.