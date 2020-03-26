В Іспанії заявили про "фазу стабілізації" в боротьбі з коронавірусом

Іспанія увійшла у "фазу стабілізації" боротьбі з коронавірусом. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, повідомляє El Mundo.

За його словами, країна вже може наближатися до піку пандемії коронавірусу.

Ілла зазначив, що дані за останні кілька днів вказують на зміну тренду, "хоча до такого висновку варто ставитися обережно". Це дозволяє експертам робити припущення про початок фази стабілізації епідемії коронавірусу в країні.

Міністр спрогнозував, що найбільше навантаження на систему охорони здоров'я країни припаде на перші числа квітня, коли реанімаційні відділення вщерть будуть заповнені пацієнтами.

Ілла повідомив, що уряд Іспанії витратив 509 млн євро на закупівлю у Китаю захисних засобів від коронавірусу - масок, рукавичок, діагностичних тестів і респіраторів, які будуть надходити в регіони протягом наступних кількох тижнів.

Він також підкреслив, що ще рано говорити про ослаблення карантинних заходів.

"Ніхто точно не знає, коли все завершиться. У нас попереду важкі тижні", - заявив він.

Нагадаємо, за даними за добу 25 листопада в Іспанії померли 655 заражених, а з початку епідемії зафіксовано 4089 смертей. При цьому кількість заражених перевищила 56 тисяч, добовий приріст склав понад 8,5 тис.

За добу до цього в Іспанії від коронавіруса померли 738 осіб. Таким чином, статистика за 25 березня показує, що в країні вперше за тиждень скоротилася смертність.