ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:12
В Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

За минулу добу в країні померли 655 заражених

Вперше за тиждень смертність від коронавірусу в Іспанії знизилася. Про це пише іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що за минулу добу в Іспанії померли 655 заражених, а з початку епідемії зафіксовано 4089 смертей. При цьому кількість заражених перевищила 56 тисяч, добовий приріст склав більш 8,5 тис.

Нагадаємо, за добу до цього в Іспанії від коронавірусу померли 738 осіб. Таким чином, статистика за 25 березня показує, що в країні вперше за тиждень скоротилася смертність.

Раніше повідомлялося, що в країні продовжили надзвичайний стан до 12 квітня. Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу.

Режим надзвичайного стану полягає в обмеженні поїздок всередині країни. В Іспанії закриті школи і університети. Всім авіакомпаніям, а також громадському, залізничному транспорту і судноплавним підприємствам запропоновано перейти в режим роботи з зниженою навантаженням. Всі поліцейські сили, в тому числі в автономіях, безпосередньо підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ Іспанії. Армія приведена в стан готовності до дії при необхідності.

У Міносвіти розповіли про строки проведення ЗНО Міносвіти скасувало підсумкову атестацію для учнів шкіл
Новини України ІспаніяпреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся