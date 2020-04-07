В Іспанії зафіксували зростання кількості померлих від коронавірусу

В Іспанії за останню добу зафіксували 743 випадки смерті від коронавірусу, що є найбільшим показником після чотирьох днів зниження смертності. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за останню добу в Іспанії лабораторно підтвердили понад 5 тис. нових випадків зараження на коронавірус, всього - 140 510 осіб. Померли від коронавірусу 13 798 людей.

Як зазначається, 43 208 іспанців змогли перебороти хворобу. Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається в Мадриді та Барселоні, де зафіксовано понад 40 тис. та 28 тис. випадків зараження відповідно.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували 19 400 випадків заражень на коронавірус серед медичних працівників, що складає понад 14% від загального числа заражених з початку епідемії.

Крім того, влада Іспанії прийняла рішення найближчим часом запровадити систему базового доходу для своїх громадян, на прискорення якого вплинула пандемія коронавірусу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.