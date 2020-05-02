В Іспанії вводять обов'язковий "масковий" режим з 4 травня

Мешканці Іспанії, які користуються громадським транспортом, повинні будуть носити захисні маски з 4 травня, в рамках карантину через коронавірус. Про це заявив глава уряду країни Педро Санчес, передає Lavanguardia.

Таким чином, з понеділка в Іспанії набрають чинності деякі послаблення обмежувальних заходів, які були введені через поширення коронавірусу.

"Захворювання перебуває під контролем в країні. Ті, хто користуються громадським транспортом, будуть зобов'язані носити маски", - сказав Санчес.

При цьому прем'єр додав, що влада країни будуть постачати масками людей.

Він також уточнив, що з 4 травня зможуть відновити свою діяльність, зокрема, ресторани і кафе, щоб готувати їжу на винос.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив план з деескалації карантинних заходів в країні. Деескалація в Іспанії буде відбуватися поступово і скоординовано в чотири етапи-фази з 4 травня, а кожна фаза триватиме щонайменше два тижні.

Крім того, з 2 травня в Іспанії почали послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, тепер жителям країни дозволені прогулянки, а також заняття спортом на свіжому повітрі.