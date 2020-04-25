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В Іспанії з 2 травня послаблять карантин: дозволять прогулянки

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 23:21
В Іспанії з 2 травня послаблять карантин: дозволять прогулянки
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Іспанцям дозволять прогулянки та займатися спортом на вулиці

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував послаблення карантинних обмежень з 2 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За словами іспанського прем'єра, з 2 травня жителям країни буде дозволено ходити на прогулянки та займатися спортом. Відповідний указ буде видано Міністерством охорони здоров'я Іспанії. Вже завтра діти один раз на день зможуть виходити на вулицю поблизу свого будинку.

"Якщо розвиток пандемії буде розвиватися в позитивному ключі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб", - заявив він.

Крім того, найближчим часом уряд затвердить план поетапного виходу з карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Санчес зазначив, що карантин зніматиметься по-різному в кожному з регіонів країни.

"Деескалація буде поступовою, ми не відновимо одразу всю діяльність і соціальне пересування. Ми будемо робити це поетапно. Крім того, скасування карантинних обмежень буде розвиватися по-різному в різних автономних спільнотах - не тільки в залежності від рівня поширення вірусу в тому чи іншому регіоні, але і від можливостей медичної системи", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Іспанії планував послабити карантинні обмеження для дітей. Очікувалося, що з 27 квітня дітям з певними обмеженнями дозволять виходити з дому. При цьому карантин планують продовжити до 9 травня.

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