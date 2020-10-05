В Іспанії ввели частковий локдаун ще в двох містах

Уряд Іспанії частково обмежує в'їзд і виїзд ще два міста країни, де спостерігається високий зріст зараження коронавірусом. Частковий локдаун буде введений у вівторок, 6 жовтня, на північному заході Іспанії в містах Леон і Паленсія.

Про це повідомляє El Pais.

У Паленсії середній приріст нових заражень досяг 536 випадків на 100 тисяч населення. Водночас в Леоні це значення досягає 510 випадків. В органах охорони здоров'я прийняли рішення, що якщо не вжити заходів зараз, згодом можуть знадобитися більш жорсткі кроки.

Жителям міст буде дозволено виїжджати з населеного пункту, або людям з інших міст - в'їжджати туди лише з поважних причин - для роботи, навчання, візиту до лікаря і т. д.

Крім того, ресторани і бари будуть закриватися раніше, а кількість дозволених відвідувачів зменшитися вдвічі.

У Паленсії також заборонили зустрічі з участю більше ніж десять осіб.

Нагадаємо, 2 жовтня у Мадриді ввели частковий локдаун. Він буде діяти два тижні.

Крім того, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.

Додамо, що у Мадриді посилили карантин, а також задіяли військових. Вони допомагають поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.