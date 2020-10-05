В Испании ввели частичный локдаун еще в двух городах

Правительство Испании частично ограничивает въезд и выезд в еще два города страны, где наблюдается высокий рост заражения коронавирусом. Частичный локдаун будет введен во вторник, 6 октября, на северо-западе Испании в городах Леон и Паленсия.

Об этом сообщает El Pais.

В Паленсии средний прирост новых заражений достиг 536 случаев на 100 тысяч населения. В то же время в Леоне это значение достигает 510 случаев. В органах здравоохранения приняли решение, что если не принять меры сейчас, впоследствии могут понадобиться более жесткие шаги.

Жителям городов будет разрешено выезжать из населенного пункта, или людям из других городов - въезжать туда только по уважительным причинам - для работы, учебы, визита к врачу и т.д.

Кроме того, рестораны и бары будут закрываться раньше, а количество разрешенных посетителей уменьшиться вдвое.

В Паленсии также запретили встречи с участием более десяти человек.

Напомним, 2 октября в Мадриде ввели частичный локдаун. Он будет действовать две недели.

Кроме того, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Добавим, что в Мадриде усилили карантин, а также задействовали военных. Они помогают полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.