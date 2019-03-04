В Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі

Вогонь намагаються затушити військові пожежні

В понедельник, 4 марта, на севере Пиренейского полуострова в Испании вспыхнуло около ста лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Сообщается, что пожары возникли из-за сильных ветров и засухи. Огонь пытаются затушить военные пожарные.

Пожары были зафиксированы в примерно 30 из 78 муниципалитетов в северном регионе. Самые серьезные вспышки были зарегистрированы в Нарсеа, Сомиедо, Тинео и Алланди. Огонь также повредил несколько линий электропередачи, вследствие чего в некоторых сельских районах Астурии прекратилось электроснабжение. Второстепенные дороги были закрыты из-за близости к огню. В соседней Кантабрии и Стране Басков произошло около 20 пожаров.

Фото: пожары в Испании (twitter com viditocho)

Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров, которые произошли в прошлом году в американском штате Калифорния, погибли по меньшей мере 86 человек и еще несколько сотен человек считались пропавшими без вести.

Добавим, 17 февраля в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание деревянного настила на площади 5 гектаров.