В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа: оголошено евакуацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

За інформацією видання, пожежа почалася ще в суботу, 13 серпня, і до неділі дуже сильно розрослася. В провінції Сарагоса були евакуйовані жителі восьми сіл.

Глава місцевого уряду Арагону Хав'єр Ламбан заявив, що ситуація у зв'язку з пожежами є критичною і зараз пріоритетом для 300 рятувальників, яких задіяли в гасінні, є захист місцевих жителів.

В AP додають, що за день пожежа поширилася по периметру на 50 кілометрів. Також найближчими днями прогнозується сильний вітер, який може погіршити ситуацію.