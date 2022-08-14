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В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа: оголошено евакуацію

Ілюстративне фото: в Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа (flickr by Globovision)
Автор: Іван Носальський

На північному сході Іспанії почалася сильна лісова пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати близько півтори тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

За інформацією видання, пожежа почалася ще в суботу, 13 серпня, і до неділі дуже сильно розрослася. В провінції Сарагоса були евакуйовані жителі восьми сіл.

Глава місцевого уряду Арагону Хав'єр Ламбан заявив, що ситуація у зв'язку з пожежами є критичною і зараз пріоритетом для 300 рятувальників, яких задіяли в гасінні, є захист місцевих жителів.

В AP додають, що за день пожежа поширилася по периметру на 50 кілометрів. Також найближчими днями прогнозується сильний вітер, який може погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні почалися масштабні пожежі, які намагаються погасити тисячі рятувальників.

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