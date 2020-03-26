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Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 11:14
Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Станом на сьогодні у країні 3434 смертей через коронавірус

Парламент Іспанії продовжив надзвичайний стан в країні до 12 квітня через поширення коронавірусу. Про це повідомляє El Pais.

Зокрема, під час свого виступу прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що Іспания вживає найжорсткіших обмежувальних заходів в умовах епідемії, яка не стихає.

"Продовжувати надзвичайний стан непросто. Я переконаний, що єдиний ефективний варіант проти вірусу - соціальна ізоляція", - сказав Санчес.

Зазначимо, станом на сьогодні у країні 3434 смертей через коронавірус.

Нагадаємо, перший віце-президент уряду Іспанії Кармен Кальво заразилася коронавірусом COVID-19. Вона здала два тесту на коронавірус. Перший виявився негативний, а другий - позитивним.

Крім того, Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу. Напередодні в Іспанії був зафіксований стрибок смертей і нових заражень. Так, протягом 23-24 березня коронавірус зафіксували у понад 6 тисяч іспанців, а від вірусу померли 514 людини.

Додамо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

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