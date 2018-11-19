В Іспанії автобус зі школярами потрапив в аварію через зливи

Поліція врятувала 70 дітей, які не могли самостійно вибратися
У місті Картахена на південному сході Іспанії із автобуса, який застряг на дорозі через зливи, евакуювали 70 школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста в Facebook.
Як зазначається, автобус з дітьми провалився на шосе Сифон. На місце викликали рятувальників, які дістали школярів із пастки.
"Школярі благополучно евакуйовані завдяки спільним діям поліції і пожежників Картахена", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, потужні дощі вирують в Іспанії уже кілька днів. Вони призводять до повеней та штормів.
Нагадаємо, у 12 провінціях Іспанії через сильні дощі оголосили максимальний рівень небезпеки. У двох провінціях автономної області Валенсія рівень небезпеки підняли до найвищого "червоного". В інших випадках рівень підвищили до "жовтого" (небезпека) або "помаранчевого" (висока небезпека).
Відомо, що унаслідок злив в муніципалітеті Вівер (автономне співтовариство Галісія) загинула 83-річна жінка.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу чрез сильну зливу стався зсув ґрунту, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.