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В Іспанії автобус зі школярами потрапив в аварію через зливи

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 15:30
В Іспанії автобус зі школярами потрапив в аварію через зливи
Фото з місця події (facebook.com/PoliciaLocalCartagena)

Поліція врятувала 70 дітей, які не могли самостійно вибратися

У місті Картахена на південному сході Іспанії із автобуса, який застряг на дорозі через зливи, евакуювали 70 школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста в Facebook

Як зазначається, автобус з дітьми провалився на шосе Сифон. На місце викликали рятувальників, які дістали школярів із пастки.  

"Школярі благополучно евакуйовані завдяки спільним діям поліції і пожежників Картахена", - йдеться в повідомленні.

В Іспанії автобус зі школярами потрапив в аварію через зливи

Зазначимо, потужні дощі вирують в Іспанії уже кілька днів. Вони призводять до повеней та штормів.

Нагадаємо, у 12 провінціях Іспанії через сильні дощі оголосили максимальний рівень небезпеки. У двох провінціях автономної області Валенсія рівень небезпеки підняли до найвищого "червоного". В інших випадках рівень підвищили до "жовтого" (небезпека) або "помаранчевого" (висока небезпека).

Відомо, що унаслідок злив в муніципалітеті Вівер (автономне співтовариство Галісія) загинула 83-річна жінка. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу чрез сильну зливу стався зсув ґрунту, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, температура від 0 до +13 У Іспанії рятувальники підібрали в Середземному морі 359 мігрантів
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