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В Іспанії повідомили про новий спалах смертності від коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 13:45
В Іспанії повідомили про новий спалах смертності від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Від вірусу померли 4858 іспанців

За добу від коронавірусу в Іспанії померли 769 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Загальна кількість смертельних випадків у країні досягла 4858 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, за добу коронавірусом заразилися майже 8 тис. людей, збільшивши число заражених в країні до 64 тис. чоловік.

У Мадриді, найбільш постраждалому регіоні країни, "Льодовий палац" почали використовувати в якості моргу. А на домашньому стадіоні "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, розмістили медичні засоби та препарати.

У четвер Іспанія продовжила карантинні обмеження ще на два тижні - до 11 квітня. Згідно з існуючими правилами, людям забороняється виходити з дому, за винятком покупки предметів першої необхідності і ліків.

Зазначимо, ще вчора в Іспанії заявили про перше за тиждень зниження смертності від вірусу. Схожа ситуація була в Італії - там теж заявили про зменшення числа жертв, після чого зростання летальних випадків відновилося.

Також РБК-Україна повідомляло, що більшість експрес-тестів, які Іспанія закупила у Китаю, не працюють належним чином.

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