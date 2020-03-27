ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании сообщили о новой вспышке смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 13:45
В Испании сообщили о новой вспышке смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

От вируса скончались 4858 испанцев

За сутки от коронавируса в Испании скончались 769 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Общее число смертельных случаев в стране достигло 4858 человек.

По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.

В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, "Ледовый дворец" начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, разместили медицинские принадлежности и препараты.

В четверг Испания продлила карантинные ограничения еще на две недели - до 11 апреля. Согласно существующим правилам, людям запрещается выходить из дома, за исключением покупки предметов первой необходимости и лекарств.

Отметим, еще вчера в Испании заявили о первом за неделю снижении смертности от вируса. Похожая ситуация была в Италии - там тоже заявили об уменьшении числа жертв, после чего рост летальных случаев возобновился.

Также РБК-Украина сообщало, что большинство экспресс-тестов, которые Испания закупила у Китая, не работают надлежащим образом.

Борис Джонсон заразился коронавирусом Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 27 марта
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь